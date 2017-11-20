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13:02, 20 ноября 2017 402

ХК «Рязань» получил еще двух игроков из Ярославля

ХК «Рязань» получил еще двух игроков из Ярославля

ХК «Рязань» получил еще двух игроков из Ярославля. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Локомотив» вновь командировал защитника Романа Манухова и нападающего Артема Ильенко в стан в стан «горожан».

Манухов и Ильенко уже выступали в Рязани. Первый в сезоне-2014/15 провел 14 матчей без набранных очков, получил 2 минуты штрафа при показатель полезности «+3», второй в сезонах- 2015/16 и 2016/17 провел 24 матча, набрал 9 очков (4+5), заработал 6 минут штрафа при показатель полезности «+2».

Кроме того, ХК «Рязань» заключил контракт с 22-летним форвардом Евгением Лызиным, который также выступал за команду в течении двух последних сезонов.

Ранее Лызин выступал за «Ирбис» и «Барс» (обе — Казань), привлекался в состав юниорской сборной России. В межсезонье-2015 подписал контракт с ХК «Рязань», в котором отыграл два сезона.

Всего в чемпионатах ВХЛ в составе «горожан» Евгений провел 76 матчей, набрал 15 (9+6) очков, 16 минут штрафа, при показателе полезности «-6». В минувшем межсезонье форвард заключал просмотровый контракт с ХК «Рязань», но не подошел тренеру Игорю Жилинскому, который покинул недавно команду.

Игроки уже дебютировали в воскресном матче ХК «Рязань» против новокузнецкого «Металлурга».

Напомним, ранее в стан «горожан» из «Локомотива» переходили вратарь Илья Коновалов, защитники Максим Афанасьев, Александр Калинин, Иван Ковалев и нападающие Иван Романов, Кирилл Слепец.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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