ХК «Рязань» получил еще двух игроков из Ярославля. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
«Локомотив» вновь командировал защитника Романа Манухова и нападающего Артема Ильенко в стан в стан «горожан».
Манухов и Ильенко уже выступали в Рязани. Первый в сезоне-2014/15 провел 14 матчей без набранных очков, получил 2 минуты штрафа при показатель полезности «+3», второй в сезонах- 2015/16 и 2016/17 провел 24 матча, набрал 9 очков (4+5), заработал 6 минут штрафа при показатель полезности «+2».
Кроме того, ХК «Рязань» заключил контракт с 22-летним форвардом Евгением Лызиным, который также выступал за команду в течении двух последних сезонов.
Ранее Лызин выступал за «Ирбис» и «Барс» (обе — Казань), привлекался в состав юниорской сборной России. В межсезонье-2015 подписал контракт с ХК «Рязань», в котором отыграл два сезона.
Всего в чемпионатах ВХЛ в составе «горожан» Евгений провел 76 матчей, набрал 15 (9+6) очков, 16 минут штрафа, при показателе полезности «-6». В минувшем межсезонье форвард заключал просмотровый контракт с ХК «Рязань», но не подошел тренеру Игорю Жилинскому, который покинул недавно команду.
Игроки уже дебютировали в воскресном матче ХК «Рязань» против новокузнецкого «Металлурга».
Напомним, ранее в стан «горожан» из «Локомотива»
Фото ХК «