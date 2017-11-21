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15:48, 21 ноября 2017 416

БК «Рязань» усилился форвардом из Уфы

БК «Рязань» усилился форвардом из Уфы

Состав БК «Рязань» пополнил 21-летний центровой Артем Седых. Об этом сообщили в пресс-релизе клуба. Текущий сезон он начал в команде Суперлиги-2 «Уфимец» из Уфы.

Он участвовал в четырех матчах команды, проводя на площадке в среднем 8 минут 5 секунд. В среднем за игру Седых набирал по 0.5 очка, делал 1.5 подбора, 0.5 перехвата, 0.5 передачи и 0.5 блок-шота.

Седых — воспитанник тульского баскетбола. Выступал за ТГУ в соревнованиях Ассоциации студенческого баскетбола, ЦСКА-2 (Москва) и «Зенит-2» (Санкт-Петербург) в Молодежной Лиге ВТБ.

Седых может дебютировать в составе «зубров» во вторник, 21 ноября, в матче против петербургского «Спартака». Поединок пройдет в рыбновском ФСК «Звезда», начало в 19:00.

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