Сенсация и два рекорда. Еще один форвард рязанской НХЛ вступил в «Клуб Макарова»

Форвард «Восход СУ-2» Эдуард Султанаев в матче третьего тура рязанской НХЛ против «Дядькова» сделал хет-трик и довел счет своих шайб до 152. Матч закончился со счетом 6:2, а Султанаев к трем голам добавил столько же передач, сообщили организаторы.
Эдуард Султанаев стал вторым хоккеистом рязанской НХЛ, который вступил в «Клуб Сергея Макарова». В него попадают снайперы, отправившие 150 шайб в ворота соперников. Ранее в клуб
Лидер первой группы «Сталькомплект» в третьем туре разгромил «Энергию» со счетом 5:0, «Империя» обыграла «Шкоду-Рязань» — 3:0.
Хоккеисты Рыбного переиграли дебютантов из Ухолова со счетом 11:1, при этом счет 2:0 держался до конца второго периода.
На первое место во второй группе вышло «Здоровье», которое обыграло хоккеистов «Сокола» со счетом 3:1. На втором месте — динамовцы, который не без труда переиграли «Мещеру» — 6:3.
В заключительном матче состоялась сенсация тура. Прошлогодний аутсайдер «Лесной» с минимальным счетом переиграл «ВДВ-Рязань» — 2:1.
Центральный матч четвертого тура НХЛ «Сталькомплект» — «Восход СУ-2» пройдет в воскресенье, 26 ноября, в ДС «Олимпийский». Начало в 22:30.
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