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13:58, 21 ноября 2017 620

Защитник ХК «Рязань» перешел в Металлург

Защитник ХК «Рязань» перешел в Металлург

Защитник ХК «Рязань» Кирилла Маслов отправился в Новокузнецкий «Металлург». Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Клуб-партнер «горожан» ярославский «Локомотив» отозвал 23-летнего игрока из состава.

Маслов выступал в составе рязанцев — в сезонах 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18. Всего за «горожан» он сыграл 49 матчей, набрал 14 (8+6) очков, получил 37 минут штрафа при показателе полезности «-7». В текущем сезоне защитник провел 18 матчей, забросил пять шайб и отдал пять передач.

Маслов — воспитанник воронежского хоккея. Выступал за ХК МВД (Балашиха), за «Локомотив» в МХЛ, ВХЛ, КХЛ. В высшей лиге также играл за Хабаровский «Амур». Выступал за юниорском и молодежном чемпионатах мира, на последнем завоевал «бронзовую» медаль, победитель Универсиады.

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