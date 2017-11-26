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16:30, 26 ноября 2017 801

ХК «Рязань» прервал серию без побед в матче против «Сокола». Фоторепортаж

ХК «Рязань» прервал серию без побед в матче против «Сокола». Фоторепортаж

ХК «Рязань» победил Красноярский «Сокол», прервав четырехматчевую серию без побед. В четверг, 22 ноября, «горожане» выиграли со счетом 3:1, сообщает сайт ВХЛ.

Две шайбы рязанцы забросили уже в первом периоде. На седьмой минуте отличился Александр Репьях, а спустя еще две — Павел Злобин. На старте второй двадцатиминутки «горожане» в большинстве забили третью шайбу, голом отметился Игорь Бондарев. Спустя пять минут красноярцы размочили счет, также реализовав «лишнего».

До конца поединка счет не изменился. После 25-ти туров «ХК Рязань» расположился на 24 месте, имея в активе 28 очков. Следующий матч «горожане» сыграют в понедельник, 27 ноября, в гостях против «Бурана». Начало в 19:00.

Фото ХК «Рязань»

© RZN.info

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