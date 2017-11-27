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13:23, 27 ноября 2017 232

«Элекс» на последних секундах уступил аутсайдеру. Фоторепортаж

«Элекс» на последних секундах уступил аутсайдеру. Фоторепортаж

В субботу, 25 ноября, рязанцы дома уступили якутской «Заре» со счетом 4:3. Решающий гол «Элекс» пропустил за 20 секунд до конца матча.

Счет дальним ударом открыли гости, отличился Дмитрий Матицын. Рязанцы отыгрались благодаря голу Чернявского, но пропустили еще дважды до перерыва.

С десятиметрового дубль сделал Матицын, также он не реализовал еще один дабл-пенальти. Счет 3:1 сделал Антон Колесов за минуту до перерыва.

Во втором тайме рязанцам удалось сравнять счет благодаря голам Дениса Голунова и Евгения Перемитина, однако на последней минуте «Заря» забила четвертый мяч.

После матча главный тренер «Элекс-Фаворит» Владимир Иванов посетовал на психологическое состояние своих футболистов. «Результат для нас неудовлетворительный. В психологическом плане подошли к матчу не в лучшем состоянии — наверное, было слишком много позитива от победы над „Красной гвардией“. Сегодня игра получилась совершенно другой — „Заря“ организованно играет в обороне, если им дать шансы для контратак, они ими великолепно пользуются», — отметил он.

После матча «Заря» покинула последнее место таблицы. «Элекс-Фаворит» остался на седьмом.

Следующую игру рязанцы проведут в субботу, 2 декабря, в Липецке против местного «ЛГТУ».

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