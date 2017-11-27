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17:41, 27 ноября 2017 311

«Сталькомплект» потерял первые очки в матче с чемпионом рязанской НХЛ. Обзор тура

«Сталькомплект» потерял первые очки в матче с чемпионом рязанской НХЛ. Обзор тура

«Сталькомплект» потерял первые очки в матче с «Восходом СУ-2». В четвертом туре рязанской НХЛ касимовцы победили со счетом 4-2, сообщили организаторы.

В списке бомбардиров продолжает лидировать нападающий «Восход СУ-2» Эдуард Султанаев с 11-ю очками. С таким же счетом лидер первой группы «Империя» обыграла дядьковскую команду полурезервным составом.

«Шкода-Рязань» разгромила «Рыбное» со счетом 8:1. Самый крупный счет в туре зафиксировали в матче «Энергии» против «Ухолова» — 14:1. При этом первые два периода завершились со счетом 13:0.

Во второй группе лидируют динамовцы, обыгравшие «Рязань-ВДВ» со счетом 5:0. Лидер по набранным очкам — «Автоимпорт» — также одержал свою победу. Автомобилисты обыграли «Мещеру» — 6:2.

«Сокол» разгромил хоккеистов «Лесного» — 9:1, а «Держава» в важном матче обыграл «Витязя» — 2:0.

Пятый тур НХЛ стартует в понедельник, 27 ноября. В ДС «Олимпийский» «Шкода-Рязань» сыграет с хоккеистами «Дядьково». Начало в 21:15.

Все подробности турнира можно узнать на сайте НХЛ.

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