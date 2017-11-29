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14:37, 29 ноября 2017 422

ХК «Рязань» одержал вторую победу подряд. Фоторепортаж

ХК «Рязань» одержал вторую победу подряд. Фоторепортаж

ХК «Рязань» одержал вторую победу подряд после четырех поражений. В матче очередного тура ВХЛ «горожане» разгромили «Буран» со счетом 3:0, сообщает сайт клуба.

Счет в первом периоде открыл Владимир Карпов, реализовав большинство. Вторую шайбу рязанцы забили под занавес второго периода, отличился Ильенко. Спустя двадцать секунд Карпов оформил дубль и установил окончательный счет.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков поблагодарил своих хоккеистов за самоотверженность, самоотдачу, вратаря — за «сухарь».

«Благодарю и болельщиков, которые приехали, которые нас поддерживают. Это была нелегкая игра, концовка второго периода стала переломной, когда забили два удачных гола. Соперник активно навязывал нам свою волю», — отметил он.

После матча ХК «Рязань» догнала 23-ю команду чемпионата «Горняк», имея в активе 31 очко. Следующий матч горожане проведут в воскресенье, 3 декабря, в Новокузнецке против «Металлурга».

Фото ХК «Буран»

© RZN.info

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