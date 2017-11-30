БК «Рязань» остался в «подвале» турнирной таблицы после матча со свердловской командой

В понедельник, 27 ноября, в очередном матче Суперлиги БК «Рязань» уступил «Темп"-СУМЗ-УГМК из Ревды со счетом 66:105. Первая четверть закончилась с троекратным преимуществом гостей — 11:27.
Рязанцы провалили и вторую, и третью десятиминутку. Лишь последняя завершилась в их пользу — 20:19. Однако это не повлияло на окончательный результат.
«Зубры» с двумя победами остались на 13 месте в турнирной таблице. Следующий матч баскетболисты проведут в четверг, 30 ноября, в ФСК «Звезда» против «Урала» из Екатеринбурга. Начало в 19.00.
Фото с сайта клуба