«Элекс-Фаворит» впервые за два года пропустил десять мячей. Видео

Рязанский «Элекс-Фаворит» второй раз за время выступлений в Высшей лиге пропустил десять мячей. В субботу, 4 ноября, футболисты в Москве проиграли «Спартаку» 3:10, сообщила клубная пресс-служба.
Рязанцы смогли отличиться только при счете 0:8. Забили Денис Голунов, Алексей Петухов и Дмитрий Чернявский. «Игра нам сегодня вообще не удалась, мы провели безвольный матч, — заявил главный тренер Владимир Иванов. — Во втором тайме у нас стали возникать моменты, но было понятно, что игру уже не спасти».
Команда занимает девятое место из 14. Следующий матч она сыграет 11 ноября в гостях у «Алмаза-АЛРОСА».
Напомним, в январе 2016 года «фавориты»
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