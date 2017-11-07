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14:18, 7 ноября 2017 983

«Элекс-Фаворит» впервые за два года пропустил десять мячей. Видео

«Элекс-Фаворит» впервые за два года пропустил десять мячей. Видео

Рязанский «Элекс-Фаворит» второй раз за время выступлений в Высшей лиге пропустил десять мячей. В субботу, 4 ноября, футболисты в Москве проиграли «Спартаку» 3:10, сообщила клубная пресс-служба.

Рязанцы смогли отличиться только при счете 0:8. Забили Денис Голунов, Алексей Петухов и Дмитрий Чернявский. «Игра нам сегодня вообще не удалась, мы провели безвольный матч, — заявил главный тренер Владимир Иванов. — Во втором тайме у нас стали возникать моменты, но было понятно, что игру уже не спасти».

Команда занимает девятое место из 14. Следующий матч она сыграет 11 ноября в гостях у «Алмаза-АЛРОСА».

Напомним, в январе 2016 года «фавориты» проиграли «Автодору» 1:11.

Фото и видео МФК «Спартак» (Москва)

© RZN.info

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