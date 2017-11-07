Начало последнего в году матча ФК «Рязань» сдвинули из-за сборной России

Домашний матч ФК «Рязань» с «Калугой» в субботу, 11 ноября, начнется раньше обычного — в 13 часов. Такое ранее время выбрали «по многочисленным просьбам болельщиков» и с учетом того, что в этот день сборная России играет с Аргентиной, сообщила клубная пресс-служба.
Встреча пройдет на стадионе «Спартак». Цена билета — 100 рублей. Клуб также
Рязанская команда занимает второе место, ее соперник идет 11-м, отставая на 14 очков. Матч первого круга в Калуге
Субботняя игра станет для рязанцев последней в 2017 году.
Фото с сайта клуба