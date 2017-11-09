Рязанец Савилов поучаствует в Битве Нартов

Рязанский боец MMA Николай Савилов выступит на профессиональном турнире «M-1 Challenge 86. Битва Нартов». Соревнования пройдут 24 ноября в Назрани, сообщила организующая их компания
Соперником тяжеловеса из Рязани будет азербайджанец Заур Гаджибабаев. «Увенчанный невероятным количеством регалий в любительских смешанных единоборствах азербайджанский тяжеловес встретится с человеком, который не признает авторитетов и сам рвется в бой с сильнейшими, — подчеркнули организаторы. — В этот раз битва обещает быть весьма жаркой и победителя предсказать заранее невозможно».
Савилов согласился на поединок, чтобы не простаивать из-за переноса финала серии Road To M-1. Решающий бой за право подписать контракт с M-1 Global отложили до 2018 года из-за травмы соперника.
На счету рязанца 11 побед при двух поражениях, Гаджибаев выиграл пять из шести профессиональных поединков.