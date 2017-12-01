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10:35, 1 декабря 2017 439

БК «Рязань» проиграл шестой матч подряд и опустился на последнее место. Фото

БК «Рязань» проиграл шестой матч подряд и опустился на последнее место. Фото

БК «Рязань» проиграл шестой матч подряд и опустился на последнее место. В четверг, 30 ноября, «зубры» уступили со счетом 69:79 «Уралу» из Екатеринбурга.

Рязанцы провалили первый период со счетом 18:29 и выиграли вторую десятиминутку — 21:16.

Вторая половина игры прошла в равной борьбе, но на итоговый счет это не повлияло.

Лучшим среди рязанцев стал нападающий Евгений Войтюк с 14-ю очками.

После поражения «зубры» оказались на последнем месте в таблице, пропустив «Зениту». Следующий матч рязанцы проведут в понедельник, 4 декабря, в Подмосковье против «Химок».

Фото с сайта клуба

© RZN.info

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