БК «Рязань» проиграл шестой матч подряд и опустился на последнее место. Фото

БК «Рязань» проиграл шестой матч подряд и опустился на последнее место. В четверг, 30 ноября, «зубры» уступили со счетом 69:79 «Уралу» из Екатеринбурга.
Рязанцы провалили первый период со счетом 18:29 и выиграли вторую десятиминутку — 21:16.
Вторая половина игры прошла в равной борьбе, но на итоговый счет это не повлияло.
Лучшим среди рязанцев стал нападающий Евгений Войтюк с 14-ю очками.
После поражения «зубры» оказались на последнем месте в таблице, пропустив «Зениту». Следующий матч рязанцы проведут в понедельник, 4 декабря, в Подмосковье против «Химок».
Фото с сайта клуба