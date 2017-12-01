«Рязань ВДВ» покинула капитан молодежной сборной России

Арина Колесникова покинула «Рязань ВДВ». Полузащитница продолжит карьеру в «Енисее», сообщает сайт клуба.
Колесникова присоединится ко красноярской команде в январе, на первом учебно-тренировочном сборе перед новым сезоном.
В текущем сезоне 20-летняя футболистка провела пять матчей в чемпионате в составе «десантниц» и лишь один — в основном составе.
Ранее воспитанница подольской спортшколы играла за дубль «Россиянки», «Зоркий», финский «Найс Фути». Футболистка с капитанской повязкой выступает за молодежную сборную России.
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