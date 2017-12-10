Даже с падением. Рязанская фигуристка выиграла юниорское Гран-при в Японии. Видео

Рязанская фигуристка Александра Трусова выиграла юниорское Гран-при в Японии. Об этом сообщил
В субботу, 9 декабря, 13-летняя фигуристка после произвольной программы набрала 205,61 баллов и опередила Алену Косторную, которая стала второй.
Трусова упала на лед: фигуристка не смогла приземлиться после прыжка в четыре оборота. В дальнейшем рязанка откатала программу без ошибок и выиграла титул.
«Я расстроилась, что не сделала четверной сальхов, но рада, что смогла выиграть Гран-при. Я продолжу работать над прыжками, хочу сделать тройной аксель и четверной тулуп», — отметила Трусова после победы.
Фото с сайта Международного союза конькобежцев