Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:10, 11 декабря 2017 106

«Элекс» дома обыграл казанский «Ядран». Фоторепортаж

«Элекс» дома обыграл казанский «Ядран». Фоторепортаж

В субботу, 9 декабря, «Элекс-Фаворит» в Рыбном обыграл казанский «Ядран» со счетом 6:4.

Уже на второй минуте Алексей Петухов открыл счет, спустя минуту Руслан Мурашкин удвоил преимущество, отправив мяч в оставленные голкипером ворота. На десятой минуте Петухов сделал дубль, а затем Максим Куликов довел счет до 4:0. До перерыва зрители увидели еще три гола. Сначала Чернявский забил пятый мяч, затем казанцы два гола отыграли.

За семь минут до конца матча гости заменили вратаря на пятого полевого игрока и за две минуты до сирены казанцы сократил разрыв до минимума.

Однако точку в матче поставил Алексей Петухов, который оформил хет-трик. «Элекс-Фаворит» остался на шестом месте в турнирной таблице, но отставание до четвертого места сократилось до шети очков. Следующий матч футболисты проведут в четверг, 16 декабря, в Саратове против «Волги».

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
11:10, 11 декабря 2017
«Элекс» дома обыграл казанский «Ядран». Фоторепортаж
8:27, 11 декабря 2017
На нейтральном флаге для российских олимпийцев предложили изобразить клетку
17:01, 10 декабря 2017
Даже с падением. Рязанская фигуристка выиграла юниорское Гран-при в Японии. Видео
10:55, 9 декабря 2017
Российские лыжники поедут на Олимпиаду-2018
12:57, 8 декабря 2017
В Москве БК «Рязань» пропустил больше ста очков и проиграл. Фото
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 86 810
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 55 919
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 43 123
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
13:25, 2 декабря 2017 39 159
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
15:59, 1 декабря 2017 37 195
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
Все новости