«Элекс» дома обыграл казанский «Ядран». Фоторепортаж

В субботу, 9 декабря, «Элекс-Фаворит» в Рыбном обыграл казанский «Ядран» со счетом 6:4.
Уже на второй минуте Алексей Петухов открыл счет, спустя минуту Руслан Мурашкин удвоил преимущество, отправив мяч в оставленные голкипером ворота. На десятой минуте Петухов сделал дубль, а затем Максим Куликов довел счет до 4:0. До перерыва зрители увидели еще три гола. Сначала Чернявский забил пятый мяч, затем казанцы два гола отыграли.
За семь минут до конца матча гости заменили вратаря на пятого полевого игрока и за две минуты до сирены казанцы сократил разрыв до минимума.
Однако точку в матче поставил Алексей Петухов, который оформил хет-трик. «Элекс-Фаворит» остался на шестом месте в турнирной таблице, но отставание до четвертого места сократилось до шети очков. Следующий матч футболисты проведут в четверг, 16 декабря, в Саратове против «Волги».