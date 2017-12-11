ХК «Рязань» может опуститься в ВХЛ-б. На странице клуба «ВКонтакте» запустили
В сообщении говорится, что хоккейную систему региона коснется ряд организационных изменений. Так, предлагается создать единую вертикаль от детских школ до «главной» команды региона. Для этого хотят вновь создать молодежную команду, которую закрыли три года назад.
При переходе «ХК Рязань» из ВХЛ в лигу рангом ниже — ВХЛ-б финансирование позволит содержать и «молодежку».
«На данном этапе это только рабочий проект, прорабатываются и другие, с возможностью сохранения в Чемпионате ВХЛ. Но сейчас важно мнение болельщиков именно по этому вопросу. Итоговые цифры голосования и отдельные комментарии войдут в итоговый документ, который будет рассмотрен на уровне высшего руководства области», — отмечается в сообщении.
На момент публикации новости лидирует вариант «Любыми способами зацепиться за ВХЛ в ущерб борьбе за турнирную таблиц и созданием „молодежки“» (40,85). На втором месте «Пусть ХК „Рязань“ пытается выжить в чемпионате ВХЛ без „молодежки“» (31,7%), третьем — «Временное понижение в классе оправдано для развития рязанского хоккея"(27,5%).
Фото с сайта ХК «Рязань»