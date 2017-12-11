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16:43, 11 декабря 2017 329

Троих «десантниц» вызвали в национальные сборные

Троих «десантниц» вызвали в национальные сборные

Футболисток дублирующего состава «Рязани-ВДВ» вызвали в сборные России своих возрастов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Анастасия Фокина составе молодежной команды будет готовится к апрельскому Чемпионату Европы, где сборная сыграет с Италией, Чехией и Шотландией.

Анастасия Фетисова и Елизавета Лазарева в составе юниорской сборной готовятся к Евро 2018. В марте россиянки сыграют с Данией, Израилем и Испанией.

С 13 по 24 декабря обе команды проведут учебно-тренировочные сборы в Турции.

Фото с сайта ФК

© RZN.info

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