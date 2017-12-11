Троих «десантниц» вызвали в национальные сборные

Футболисток дублирующего состава «Рязани-ВДВ» вызвали в сборные России своих возрастов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Анастасия Фокина составе молодежной команды будет готовится к апрельскому Чемпионату Европы, где сборная сыграет с Италией, Чехией и Шотландией.
Анастасия Фетисова и Елизавета Лазарева в составе юниорской сборной готовятся к Евро 2018. В марте россиянки сыграют с Данией, Израилем и Испанией.
С 13 по 24 декабря обе команды проведут учебно-тренировочные сборы в Турции.
Фото с сайта ФК