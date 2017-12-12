ХК «Рязань» обыграл тюменский «Рубин». Фоторепортаж

ХК «Рязань» обыграл тюменский «Рубин». В понедельник, 11 декабря, «горожане» дома выиграли со счетом 3:1, сообщает
Счет в матче за три минуты до первого перерыва открыл Александр Репьях. Во втором периоде Дмитрий Воробьев воспользовался потерей соперников и сделал счет 2:0.
В третьей двадцатиминутке Александр Лебедев довел счет до разгромного, однако тюменцы до финальной сирены смогли одну шайбу отыграть.
После победы рязанцы остались на 24 месте с 34 очками. Следующий матч «ХК Рязань» проведет в четверг, 14 декабря, против «Зауралья». Начало в 19:00.
Фото ХК Рязань