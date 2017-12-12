В рязанской НХЛ определились участники первой группы. Обзор тура

В рязанской НХЛ определились призеры первой группы за тур до финиша отборочного турнира. Об этом
В шестом туре «Империя» досрочно заняла первое место в группе, победив «Ухолово» со счетом 8:0. «Сухой» счет зафиксирован и в поединке «Энергии» и «Восхода СУ-2». Касимовцы победили со счетом 5:0 и также досрочно заняли второе место в первой группе. Третьими стали хоккеисты «Шкоды-Рязань», которые одолели «Сталькомплект» — 3:1.
«Дядьково», ведя по ходу матча 5:0, выиграл со счетом 7:2 у «Рыбного». Дядьковцы еще могут занять четвертое место в группе, если победят «Сталькомплект» с разницей в пять шайб.
Во второй группе пятую подряд победу одержал «Автоимпорт», выигравший у «Сокола» со счетом 6:1. Также пятнадцать очков набрали хоккеисты «Здоровья», которые обыграли «Динамо». Динамовцы выигрывали по ходу матча, но проиграли со счетом 5:3 и опустились на третье место в таблице.
Хоккеисты «Державы» одержали третью победу в сезоне, переиграв «ВДВ-Рязань» с минимальным счетом 3:2. Победу одержал «Витязь» над дебютантами из «Мещеры» со счетом 8:3. Подопечные Виктора Баженова уже сыграли с лидерами группы и чтобы попасть во второй этап нужно выиграть три оставшихся матча.
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