«Автоимпорт» досрочно занял первое место во второй группе рязанской НХЛ. Обзор тура

В прошедшем туре «автомобилисты» со счетом 11:0 разгромили «Лесной». По две шайбы забросили Сергей Гуров, Андрей Дойниченко и Сергей Баранов. Игорь Власов, который отличился голом и тремя передачами, возглавил список бомбардиров с 23-мя очками.
Второй участник плей-офф из группы — «Здоровье» победило «Державу» со счетом 4:0.
На третьем месте расположилось «Динамо», которое пропускало тур.
На четвертую позицию вышел «Сокол», который убедительно переиграл «Витязь» со счетом 6:2.
В матче аутсайдеров хоккеисты «Мещеры» со счетом 5:2 переиграли «ВДВ-Рязань».
Напомним из первой группы путевки в сильнейшую группу получили: «Империя», «Восход СУ-2», «Шкода-Рязань» и «Сталькомплект».
В четвертой группе сыграют «Энергия», «Дядьково», «Рыбное» и «Ухолово». У них еще есть возможность выйти в плей-офф, если занять с 1 по 4 место в соперничестве с 9-ю командами.
Последние матчи 2017 года стартуют в понедельник, 25 декабря:
- 25 декабря «Лесной» — «Держава» (21:30);
- 26 декабря «Сокол» — «Мещера» (23:00);
- 27 декабря «Динамо» — «Автоимпорт» (21:15);
- 28 декабря «Здоровье» — «Витязь» (23:45).