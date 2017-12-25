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15:47, 25 декабря 2017 2636

«Элекс-Фаворит» одержал домашнюю волевую победу. Фоторепортаж

«Элекс-Фаворит» одержал домашнюю волевую победу. Фоторепортаж

«Элекс-Фаворит» одержал домашнюю волевую победу. В субботу, 23 декабря, рязанцы в Рыбном обыграли астраханский «Хазар» со счетом 6:4.

Счет в матче на шестой минуте открыл Луай Уруру, после этого отличился Денис Голунов. На последней минуте первого тайма футболист «Хазара» срезал мяч в свои ворота.

Во втором тайме гости не только сравняли счет, но и дважды выходили вперед. Сначала Фердинанд Чхаидзе сделал счет 2:2, а после мяч оказался в воротах хозяев от ноги Евгения Перемитина и отскочил в сетку — 2:3.

Сравнял счет Денис Голунов, который оформил дубль. Спустя несколько минут Чхаидзе также забил второй мяч. Главный тренер «Элекса» Владимир Иванов взял тайм-аут, после которого хозяева забили. До конца матча рязанцы забили еще дважды. Голунов оформил хет-трик, а после снятия вратаря гостей Петухов послал мяч в пустые ворота.

«Игра получилась упорной и сложной, держала в напряжении до последних минут. Где-то мы выглядели лучше, где-то владел инициативой „Хазхар“. Получились такие качели. Хотел бы похвалить ребят за то, что они в сложной ситуации проявили характер, терпение, настойчивость и смогли вырвать победу», — заявил после матча Иванов.

Рязанская команда осталась на шестом месте в турнирной таблице. Следующий матч «Элекс» проведет против нижегородского «Оргхим» в субботу, 13 января.

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