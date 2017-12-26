ХК «Рязань» уступил соседу по турнирной таблице. Фоторепортаж

В понедельник, 25 декабря, «горожане» уступили в Учалах «Горняку» со счетом 2:1. Матч стартовал с буллита в ворота рязанцев. На 13-й секунде Владимир Карпов сфолил против нападающего гостей, который сам реализовал штрафной бросок. Под занавес двадцатиминутки гости сравняли счет. Андрей Рукин отличился с «пятачка» с передачи Репьяха.
Второй период завершился без заброшенных шайб. В третьем Денис Мингалеев вывел хозяев вперед. ХК «Рязань» использовал тайм-ауты, менял вратаря на шестого полевого игрока, но забить так и не сумел.
После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков пожаловался на плохую реализацию моментов. «Мы забиваем очень мало, слабая организация. С одной шайбой сложно выиграть, тем более на выезде. Была возможность сравнять, но у нас не хватает хладнокровия на завершении», — отметил он.
ХК «Рязань» вновь опустился на 24-е место в таблице с 39 набранными очками. Заключительный матч года «горожане» проведут в среду, 27 декабря, в Орске с «Южным Уралом».
Фото ХК «Рязань»