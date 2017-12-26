Полузащитника ФК «Рязань» вызвали в юношескую сборную России

Полузащитника ФК «Рязань» Михаила Сентюрина вызвали в юношескую сборную России. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Игрока включили в состав юношеской сборную России U-17 для участия в учебно-тренировочных сборах и XIV международном турнире «Кубок Развития-2018», который пройдет с 17 по 28 января в Минске.
Михаил Сентюрин — 16-летний воспитанник рязанского футбола, подписал профессиональный контракт перед началом текущего сезона.
В нынешнем сезоне провел 13 игр, отметился забитым мячом и несколькими голевыми передачами.