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18:24, 26 декабря 2017 2234

Полузащитника ФК «Рязань» вызвали в юношескую сборную России

Полузащитника ФК «Рязань» вызвали в юношескую сборную России

Полузащитника ФК «Рязань» Михаила Сентюрина вызвали в юношескую сборную России. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Игрока включили в состав юношеской сборную России U-17 для участия в учебно-тренировочных сборах и XIV международном турнире «Кубок Развития-2018», который пройдет с 17 по 28 января в Минске.

Михаил Сентюрин — 16-летний воспитанник рязанского футбола, подписал профессиональный контракт перед началом текущего сезона.

В нынешнем сезоне провел 13 игр, отметился забитым мячом и несколькими голевыми передачами.

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