БК «Рязань» проиграл второй команде ЦСКА

Во вторник, 26 декабря, «зубры» уступили лидеру чемпионата со счетом 68:78.
Рязанцы уже к 4-й минуте проигрывали «-10», а спустя еще три — уже «-18».
К середине второй четверти отрыв достиг своего максимума — 9:41, после этого в оставшийся отрезок «зубры» забросили 14 очков.
Вторую половину матча на площадке доминировали рязанцы и выиграли последнюю четверть «+17», но для победы этого оказалось недостаточно.
БК «Рязань» остался на 13-ом месте с тремя победами.
До концы года «зубры» сыграют 29 декабря с «Куполом-Родниками».