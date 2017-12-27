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18:13, 27 декабря 2017 1969

БК «Рязань» проиграл второй команде ЦСКА

БК «Рязань» проиграл второй команде ЦСКА

Во вторник, 26 декабря, «зубры» уступили лидеру чемпионата со счетом 68:78.

Рязанцы уже к 4-й минуте проигрывали «-10», а спустя еще три — уже «-18».

К середине второй четверти отрыв достиг своего максимума — 9:41, после этого в оставшийся отрезок «зубры» забросили 14 очков.

Вторую половину матча на площадке доминировали рязанцы и выиграли последнюю четверть «+17», но для победы этого оказалось недостаточно.

БК «Рязань» остался на 13-ом месте с тремя победами.

До концы года «зубры» сыграют 29 декабря с «Куполом-Родниками».

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