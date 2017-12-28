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17:24, 28 декабря 2017 1916

ХК «Рязань» разгромил соперника в последнем матче в году. Фоторепортаж

ХК «Рязань» разгромил соперника в последнем матче в году. Фоторепортаж

ХК «Рязань» разгромил соперника в последнем матче в году. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Перед матчем с рязанцами хоккеисты из Орска выиграли семь матчей подряд, они же и открыли счет в матче. Спустя две минуты Репьях выровнял положение.

Во втором периоде единственный бросок рязанцев в створ ворот стал голевым. Лебедев сделал счет 1:2. В третьем периоде он сделал дубль — выловил на дальней штанге неудачный выброс шайбы защитником «Южного Урала». Четвертую шайбу в большинстве забросил Ипатов.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков назвал игру «тяжелой». «Хочу поблагодарить своих ребят за самоотверженность, самоотдачу. Выполнили полностью то, о чем договаривались. Играли, терпели, забили нужный гол в третьем периоде, который подвел итог в этой встрече. Соперник — хорошая, мастеровитая команда. Готовились мы очень серьезно. У нас была крайняя игра. Выезд не очень удачно для нас сложился, к сожалению, мы проиграли своим прямым конкурентам, и нам нужно было добывать очки в этой игре. Отступать некуда. У нас каждая игра за выживание», — отметил он.

ХК «Рязань» остался на 24-м месте в турнирной таблице с 42-мя очками. Семиматчевая домашняя серия начнется в среду, 10 января, игрой с «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Фото ХК «Южный Урал»

© RZN.info

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