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17:46, 3 декабря 2017 339

ХК «Рязань» пропустил семь шайб в Новокузнецке. Фото и видео 1

ХК «Рязань» пропустил семь шайб в Новокузнецке. Фото и видео

В воскресенье, 3 декабря, ХК «Рязань» проиграл «Металлургу» в гостях со счетом 7:2. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Счет в первом периоде открыли хозяева, реализовав большинство, но спустя полторы минуты Роман Дубинин сравнял счет. В начале второго периода ситуация повторилась: на шайбу «Кузни» ответил Владимир Карпов, выиграв борьбу на «пятачке». Далее до конца встречи забивали только хозяева.

За одну минуту «Металлург» удвоил преимущество, а в конце второй двадцатиминутки довел счет до крупного — 2:5. В последнем периоде «Кузня» огорчила вратаря «горожан» еще дважды.

После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков поздравил соперника с заслуженной победой.

«"Металлург» забил почти все моменты, которые были. Мы, к сожалению, не смогли забить в большинстве и создали не так много моментов в атаке. Ключевой был второй период, третий период мы уже доигрывали, скажем так. Что тоже нас не красит. Нужно играть до конца и проявлять характер", — заключил наставник.

После матча ХК «Рязань» остался на 24 месте в турнирной таблице. Следующий матч «горожане» проведут во вторник, 5 декабря, в Ангарске против «Ермака».

Фото и видео ХК «Металлург»

© RZN.info

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