Рязанская НХЛ ушла на новогодние каникулы. Обзор тура

Завершился первый этап в соревнованиях Ночной хоккейной лиги. Сейчас команды ушли на новогодние каникулы, а мы вспомним, как завершали год спортсмены в дивизионе «Любитель 40+".

В первой группе неожиданностей не произошло. «Империя» взяла реванш у касимовцев за поражение в финале, и в дальнейшем расслабленности не допускала, выиграв все семь матчей. «Восход СУ-2» проиграл только «Империи» и закономерно финишировал вторым. Третьей стала «Шкода-Рязань» с пятью победами, четвертым — «Сталькомплект», который в решающем матче одолел «Энергию». Шестое место заняли дядьковцы. На седьмом рыбновский коллектив, который сумел одолеть только дебютантов из Ухолова.

Во второй группе «Автоимпорт» встречался с динамовцами. Бело-голубые не смогли собрать боевой состав на матч, но поначалу имели преимущество и даже открыли счет. После броска Олега Куранова шайбу в сетку добил Владимир Морсаков. Однако кавалерийский наскок не помог. Обилие голевых моментов динамовцам воплотить в заброшенные шайбы не хватило мастерства. На фоне усталости у бело-голубых стали проявляться ошибки в обороне. Этим и воспользовались игроки «Автоимпорта», которые упорно и организованно гнули свою линию. При счёте 5:1 динамовцы сменили вратаря, и Валерию Монтову удалось «забетонировать» последний рубеж. В итоге матч и закончился с таким счетом. Победная шайба на счету Андрея Дойниченко.

Важную победу одержал рязанский «Сокол». Под руководством Юрия Киселева коллектив прогрессирует от матча к матчу. На сей раз рязанцы обыграли «Мещеру» из Гуся-Железного со счетом 4:1. У проигравших шайбу забросил Иван Бахилов, это вдохновило гостей, они устроили настоящий штурм ворот, но вратарь «Сокола» Сергей Поляков был надежен.

Не получилось борьбы в матче «Державы"и «Лесного». При большом преимуществе хоккеистов «Державы» они смогли забросить только четыре шайбы. Дубли сделали Михаил Демин и Виктор Савельев. Таким образом, победу со счетом 4:0 одержали хоккеисты «Державы». «Сухой» матч на свой счет записал Олег Ериков.

Венчал турнирную программу матч «Здоровья» и «Витязя». Хоккеисты «Здоровья» повели в счете, довели свое преимущество до двух шайб (3:1), однако потом расслабились и пропустили две шайбы. У хоккеистов «Здоровья» отличился Сергей Николаев, который забросил две шайбы. Сравнял счет «витязь» Евгений Карякин — 3:3.

А затем на площадку на коньках и с клюшкой вышел Дедушка Мороз, который задал игрокам загадки, и раздал подарки. И конечно устроил новогоднюю фотосессию с игроками, судьями, болельщиками. Проводил Старый год, пожелал успехов в Новом. А что же нам готовит 2018 год?

Третью (сильнейшую) группу составили: «Империя», «Восход СУ-2» (Касимов), «Шкода-Рязань», «Сталькомплект», «Автоимпорт», «Здоровье», «Динамо» и «Сокол».

В четвертой группе (где разыгрываются четыре путевки в плей-офф) начнут 2018 год: «Энергия», «Дядьково», «Рыбное», «Ухолово», «Держава», «Витязь», «Мещера», «Лесной», «ВДВ-Рязань». Первые матчи в 2018 году состоятся 3 января. В 18:45 встречаются «Империя» и «Шкода-Рязань», затем на лед тренировочной арены «Олимпийского» выйдут «Автоимпорт» и «Сокол"(в 20:15).

Возглавляет список бомбардиров Игорь Власов, набравший 25 очков (11 шайб + 14 результативных передач).

В списке снайперов лидирует Сергей Прудников — 13 метких бросков. Среди ассистентов на первом месте Игорь Власов — 14 точных передач. Среди вратарей лучший показатель у Сергея Каменского. Меньше одной шайбы в среднем за игру пропускает и Владимир Бобиков.