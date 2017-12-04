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14:47, 4 декабря 2017 386

«Элекс» в гостях разгромил соперника из Липецка. Фото и видео

«Элекс» в гостях разгромил соперника из Липецка. Фото и видео

«Элекс» в гостях разгромил соперника из Липецка со счетом 7:3. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Матч против «ЛГТУ-Липецк» прошел в субботу, 2 декабря.

Уже к 12-й минуте рязацы вели со счетом 5:0. Счет открыл Денис Голунов, затем отличился Евгений Перемитин. Третий мяч дальним ударом забил Максим Куликов, после чего Голунов оформил дубль, а через минуту отличился — Алексей Петухов.

До конца тайма липчане отыграли два мяча, а рязанцы забил шестой. Во втором тайме команды обменялись голами — у «Элекса» третий мяч забил Евгений Перемитин.

После победы рязанцы расположились на шестом месте в турнирной таблице.

Следующую игру подопечные Владимира Иванова проведут в субботу, 9 декабря, в ФСК «Звезда» против казанского «Ядрана». Начало встречи в 14:00.

Фото и видео сайта Сhampionat48

© RZN.info

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