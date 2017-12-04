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14:02, 4 декабря 2017 80

ХК «Рязань» подписал сына главного тренера

ХК «Рязань» подписал сына главного тренера

ХК «Рязань» подписал сына главного тренера Павла Десяткова. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Павел Десятков-младший — воспитанник тольяттинской школы. Защитник выступал за самарскую «Комету» и «Сибирских снайперов» из Новосибирска.

В нынешнем чемпионате МХЛ провел 16 матчей, отдал одну передачу и заработал четыре минуты штрафа при показателе полезности «-7».

Также горожане подписали форвардов Артема Прохорова и Дмитрия Жаркова.

Первый — воспитанник столичных «Крыльев Советов». В МХЛ выступал за «Красную армию» и «Сибирские снайперы», в МХК за петербургское «Динамо» и чеховскую «Звезду».

В нынешнем сезоне Прохоров провел шесть матчей, забросил шайбу, не набрал штрафных минут, показатель полезности «-3».

Жарков выступал за «Капитан» (Спупино), «Звезду» (Чехов), «Красную армию» (Москва), «Буран» (Воронеж), ХК «Россошь». Сезон 2017-2018 начинал в «Ермаке». Провел три игры и не набрал очков.

По взаимному соглашению клуб расстался с защитником Платоном Прохоровым и форвардом Михаилом Милехиным.

Прохоров в межсезонье перебрался в ХК «Рязань» из «Локо» на полноценный контракт. За «горожан» сыграл в восьми матчах и не набрал очков при показателе полезности «-2».

Милехин пополнил ряды рязанцев в октябре, перейдя из СКА-«Невы», появившись в Рязани уже в четвертый раз. В этом сезоне сыграл 10 матчей, набрал семь очков по системе гол+пас и две минуты штрафа при показателе полезности «-1».

Фото с сайта КХЛ

© RZN.info

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