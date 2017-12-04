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11:32, 4 декабря 2017 457

Награды первенства по фигурному катанию получили 23 рязанца. Фото

Награды первенства по фигурному катанию получили 23 рязанца. Фото

В минувшие выходные, 2-3 декабря, в споршколе ДС «Олимпийский» прошло открытое личное первенство Рязанской области по фигурному катанию на коньках. В соревнованиях участвовали 176 спортсменов из Новомосковска, Люберец, Калуги, Тулы, Пензы, Мценска, Воронежа и Рязани.

Директор Дворца спорта Татьяна Пыжонкова поздравила участников, их тренеров и родителей с открытием соревнований, а главный судья соревнований Лариса Мелкова пожелала «всем красивых выступлений и победы сильнейшим».

В результате места распределились следующим образом:

третий юношеский разряд, девочки:

  • 1 место — Анна Мартынкина (Рязань);
  • 2 место — Мария Романова (Пенза);
  • 3 место — Елизавета Сурова (Рязань);

третий юношеский разряд, мальчики:

  • 1 место — Иван Гаврилов (Тула);
  • 2 место — Олег Филимонов (Рязань);
  • 3 место — Максим Москвитин (Рязань);

второй юношеский разряд, девочки:

  • 1 место — Виктория Яхонтова (Мценск);
  • 2 место — Анастасия Свирина (Рязань);
  • 3 место — Алиса Малакова (Рязань);

второй юношеский разряд, мальчики:

  • 1 место — Серафим Романов (Рязань);
  • 2 место — Артем Воронов (Рязань);
  • 3 место — Вячеслав Вахонин (Рязань);

первый юношеский разряд, девочки:

  • 1 место — Дарья Козловская (Мценск);
  • 2 место — Анастасия Сорокина (Рязань);
  • 3 место — Софья Янюк (Рязань) ;

первый юношеский разряд, мальчики:

  • 1 место — Алексей Селезнев (Рязань);
  • 2 место — Евгений Резвов (Люберцы);
  • 3 место — Артем Морозов (Люберцы);

второй спортивный разряд, девушки:

  • 1 место — Дарья Денисова (Рязань);
  • 2 место — Анастасия Болобонкина (Рязань);
  • 3 место — Мария Свиридова (Рязань);

первый спортивный разряд, девушки:

  • 1 место — Котанс Ирина (Рязань);
  • 2 место — Залеткина Арина (Рязань);
  • 3 место — Коровина Екатерина (Рязань);

первый спортивный разряд, юноши:

  • 1 место — Тимур Мамедов (Рязань);
  • 2 место — Артем Горячев (Рязань) ;

КМС, девушки:

  • 1 место — Костина Валерия (Мценск);
  • 2 место — Любакова Софья (Рязань);
  • 3 место — Ярыгина Юлия (Рязань);

КМС, юноши:

  • 1 место — Владислав Антонышев (Рязань);
  • 2 место — Глеб Чернышов (Новомосковск).

По результатам областного первенства лучшие спортсмены представят Рязанскую область в зональных соревнованиях, которые пройдут в 2018 году в Сочи и Курске.

© RZN.info

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