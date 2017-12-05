БК «Рязань» победил «Химки» благодаря «трешке» на последней секунде. Фоторепортаж

БК «Рязань» победил «Химки» благодаря «трешке» на последней секунде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Матч против подопечных Захара Пашутина завершился минимальной победой «зубров» — 71:70.
Рязанцы стартовали в первые пять минут с «-7» и к середине второй четверти проигрывали — 21:37. После этого рязанцы начали погоню за соперником и спустя 10 минут счет был ничейным — 44:44.
Итог матча решился на последней секунде после тайм-аута наставника «зубров» Павла Гооге при счете 70:68. Евгений Войтюк бросил от трехочковой линии и попал. У химчан было полсекунды, чтобы спасти матч, но Руслан Патеев «трешку» Войтюка повторить не смог.
После третьей победы «зубры» понялись с последней строчки на 14 место. Следующий мачт БК «Рязань» проведет в Москве, 7 декабря, против «МБА».