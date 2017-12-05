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10:06, 5 декабря 2017 409

БК «Рязань» победил «Химки» благодаря «трешке» на последней секунде. Фоторепортаж

БК «Рязань» победил «Химки» благодаря «трешке» на последней секунде. Фоторепортаж

БК «Рязань» победил «Химки» благодаря «трешке» на последней секунде. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матч против подопечных Захара Пашутина завершился минимальной победой «зубров» — 71:70.

Рязанцы стартовали в первые пять минут с «-7» и к середине второй четверти проигрывали — 21:37. После этого рязанцы начали погоню за соперником и спустя 10 минут счет был ничейным — 44:44.

Итог матча решился на последней секунде после тайм-аута наставника «зубров» Павла Гооге при счете 70:68. Евгений Войтюк бросил от трехочковой линии и попал. У химчан было полсекунды, чтобы спасти матч, но Руслан Патеев «трешку» Войтюка повторить не смог.

После третьей победы «зубры» понялись с последней строчки на 14 место. Следующий мачт БК «Рязань» проведет в Москве, 7 декабря, против «МБА».

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