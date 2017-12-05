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12:53, 5 декабря 2017 628

Фавориты одержали уверенные победы в пятом туре рязанской НХЛ

Фавориты одержали уверенные победы в пятом туре рязанской НХЛ

Фавориты одержали уверенные победы в пятом туре рязанской НХЛ. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Лидер первой группы «Империя» победила в пятый раз подряд. Команда обыграла «Сталькомплект» со счетом 4:1, дважды отличился Роман Парамонов.

Идущий вторым касимовский «Восход СУ-2» разгромил «Ухолово» со счетом 17:0. Лидер в списке бомбардиров Эдуард Султанаев набрал семь очков по системе «гол + пас».

«Шкода-Рязань» в сухую обыграла дядьковцев — 4:0. «Энергия», которая идет на пятом месте, разгромила рыбновцев со счетом 7:0. Возглавляющее вторую группу «Динамо» с трудом одолело «Сокол» со счетом 3:2.

Лидер по потерянным очкам «Автоимпорт» обыграл «ВДВ-Рязань» — 8:1. Хоккеисты «Здоровья» разгромили «Лесной» 14:0. «Держава» смогла победить «Мещеру» со счетом 3:1, проигрывая по ходу матча и поднялась на четвертое место.

В следующем туре «Сталькомплект» и «Шкода-Рязань» разыграют в очном матче третье место в первой группе. Сам тур стартует матчем «Ухолово» — «Империя» в среду, 5 декабря, в ДС «Олимпийский». Начало в 21:30.

Все подробности турнира можно узнать на сайте НХЛ.

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