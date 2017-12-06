ХК «Рязань» уступил в Ангарске. Фоторепортаж

ХК «Рязань» уступил в Ангарске местному «Ермаку» со счетом 0:3. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Первая шайба в воротах рязанцев побывала в середине первого периода, отличился Максим Юшков. Второй период заброшенных шайб не принес, а в третьем сибиряки реализовали большинство: Кирилл Гаврилычев броском от синей линии удвоил результат.
До конца поединка «горожане» активно атаковали, по статистике рязанские хоккеисты нанесли больше ударов по воротам, чем соперник (47-43).
Однако свою шайбу забил «Ермак» — на контратаке Дмитрий Михайлов установил окончательный счет 3:0.
После матча главный тренер ХК «Рязань» Павел Десятков был немногословен: «При всех сложившихся обстоятельствах большинство решило исход матча. Соперник забил, мы нет. Больше добавить нечего».
После поражения продолжилась семилетняя безвыигрышная серия рязанцев в Ангарске. ХК «Рязань» остался на 24 месте в турнирной таблице. Следующий матч «горожане» проведут в Красноярске в четверг, 7 декабря, против «Сокола».
Фото ХК «Ермак»