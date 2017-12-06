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13:13, 6 декабря 2017 636

Рязанец Кучаев поучаствовал в голевой атаке «ЦСКА» на Олд Траффорд. Видео

Рязанец Кучаев поучаствовал в голевой атаке «ЦСКА» на Олд Траффорд. Видео

Рязанец Константин Кучаев поучаствовал в голевой атаке «ЦСКА» на Олд Траффорд. Во вторник, 5 декабря, «армейцы» проиграли «Манчестер Юнайтед» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник провел все 90 минут на поле, несколько раз отобрал мяч и поучаствовал в опасных атаках «ЦСКА». На 44-й минуте встречи 19-летний рязанец сделал проникающую передачу на Фернандеса и прострел защитника замкнул Витиньо.

В этом сезоне рязанец провел все шесть матчей в групповом этапе Лиги чемпионов, дважды выходил в основе и забил гол в ворота «Манчестера».

Видео «Матч ТВ», фото из группы ФК ЦСКА «ВКонтакте»

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