Рязанец Кучаев поучаствовал в голевой атаке «ЦСКА» на Олд Траффорд. Видео

Рязанец Константин Кучаев поучаствовал в голевой атаке «ЦСКА» на Олд Траффорд. Во вторник, 5 декабря, «армейцы» проиграли «Манчестер Юнайтед» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.
Полузащитник провел все 90 минут на поле, несколько раз отобрал мяч и поучаствовал в опасных атаках «ЦСКА». На 44-й минуте встречи 19-летний рязанец сделал проникающую передачу на Фернандеса и прострел защитника замкнул Витиньо.
В этом сезоне рязанец провел все шесть матчей в групповом этапе Лиги чемпионов, дважды выходил в основе и
Видео «Матч ТВ», фото из группы ФК ЦСКА «ВКонтакте»