ХК «Рязань» уступил в Красноярске «Соколу». Фоторепортаж

ХК «Рязань» уступил в Красноярске «Соколу» со счетом 0:3, сообщает клубная пресс-служба.
Первая шайба побывала в воротах «горожан» на 35-й минуте. После броска Камалова рязанский голкипер Сергей Денисов не зафиксировал шайбу и Кожевников через щиток вратаря перевел ее за линию. Судьи около десяти минут смотрели видеоповтор, но в итоге взятие ворот засчитали. Через минуту ХК «Рязань» пропустил еще.
В оставшееся время «горожане» атаковали, но красноярцы вновь смогли забить шайбу.
За минуту до финальной сирены на добивании преуспел Артурс Озолиньш.
«Игра развивалась таким образом, что во втором периоде она шла до гола: кто первый забьет, тот, скорее, и одержит победу. К сожалению, это оказались не мы. Дальше мы пропустили второй гол, совершенно ненужный, который выбил нас из колеи. Соперник в третьем периоде умело откатился и держал игру. Наши нападающие уже семь игр выступают в роли статистов», — заявил после матча главный тренер «рязанцев» Павел Десятков.
ХК «Рязань» с 31-м очком остался на 24 месте.
Следующий матч «горожане» проведут дома против «Рубина» из Тюмени в понедельник, 11 декабря. Начало в 19:00.
Фото ХК «Сокол»