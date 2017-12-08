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12:57, 8 декабря 2017 284

В Москве БК «Рязань» пропустил больше ста очков и проиграл. Фото

В Москве БК «Рязань» пропустил больше ста очков и проиграл. Фото

БК «Рязань» пропустил больше ста очков и проиграл. В четверг, 7 декабря, «зубры» уступили московскому «МБА» со счетом 83:114.

После первого периода рязанцы уже проигрывали «-9». Вторая четверть закончилась со счетом 32:56. В предпоследнем периоде «зубры» сократили отставание до 74:88, но это не повлияло на итоговый счет 83:114.

Лучим в составе рязанцев стал разыгрывающий Даниил Аксенов, который набрал 18 очков. БК «Рязань» сохранил за собой 12-ю строчку.

Следующий матч «зубры» проведут в Новосибирске в пятницу, 15 декабря.

Фото из группы МБА «ВКонтакте»

© RZN.info

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