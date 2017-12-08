В Москве БК «Рязань» пропустил больше ста очков и проиграл. Фото

БК «Рязань» пропустил больше ста очков и проиграл. В четверг, 7 декабря, «зубры» уступили московскому «МБА» со счетом 83:114.
После первого периода рязанцы уже проигрывали «-9». Вторая четверть закончилась со счетом 32:56. В предпоследнем периоде «зубры» сократили отставание до 74:88, но это не повлияло на итоговый счет 83:114.
Лучим в составе рязанцев стал разыгрывающий Даниил Аксенов, который набрал 18 очков. БК «Рязань» сохранил за собой 12-ю строчку.
Следующий матч «зубры» проведут в Новосибирске в пятницу, 15 декабря.
Фото из группы МБА «ВКонтакте»