Появилось видео победного боя рязанца Савилова в Волгограде

Рязанский клуб смешанных единоборств «Арта» опубликовал видео боя своего члена Николая Савилова в Волгограде. Запись поединка с Михаилом Сысоевым появилась на странице
Сам бой по правилам MMA прошел в рамках турнира «Воины из стали» 5 февраля. Рязанец одержал победу единогласным решением судей. Она стала для него восьмой в 11 профессиональных поединках. В Волгограде выступал еще один рязанец Артем Груздов. Он проиграл во втором раунде. На ход поединка повлияла травма, отметили в «Арте»: в первом раунде боец сломал большой палец правой руки.