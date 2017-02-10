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22:05, 10 февраля 2017 394

Появилось видео победного боя рязанца Савилова в Волгограде

Появилось видео победного боя рязанца Савилова в Волгограде

Рязанский клуб смешанных единоборств «Арта» опубликовал видео боя своего члена Николая Савилова в Волгограде. Запись поединка с Михаилом Сысоевым появилась на странице клуба «ВКонтакте» в пятницу, 10 февраля.

Сам бой по правилам MMA прошел в рамках турнира «Воины из стали» 5 февраля. Рязанец одержал победу единогласным решением судей. Она стала для него восьмой в 11 профессиональных поединках. В Волгограде выступал еще один рязанец Артем Груздов. Он проиграл во втором раунде. На ход поединка повлияла травма, отметили в «Арте»: в первом раунде боец сломал большой палец правой руки.

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