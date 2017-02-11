Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:20, 11 февраля 2017 498

Около 20 тысяч рязанцев приняли участие в «Лыжне России-2017»

Около 20 тысяч рязанцев приняли участие в «Лыжне России-2017»

Около 20 тысяч рязанцев приняли участие в «Лыжне России-2017». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Всероссийская массовая гонка прошла в субботу, 11 февраля. В основном этапе соревнований на биатлонной трассе у Варских участвовало более пяти тысяч человек — руководители областных министерств и силовых структур, студенты, школьники, профессиональные спортсмены и любители.

Этот этап открыла зампред правительства Рязанской области Елена Буняшина. «На старт сегодня вышли жители 74 регионов страны. Только в Рязанской области „Лыжню России“ поддержали более 20 тысяч профессионалов и любителей лыжного спорта. Приятно видеть, что на этот большой спортивный праздник приехали люди целыми семьями и трудовыми коллективами. Уверена, что в этих соревнованиях проигравших не будет. Каждый получит в награду хорошее настроение, новый заряд бодрости и энергии и много положительных эмоций», — сказала Буняшина.

Кроме того, массовая гонка прошла в 20-и районах и городах региона.

По итогам соревнований на дистанции десять километров первое место заняли рязанцы Людмила Цыпулина и Сергей Андреев. На дистанции пять километров победили Полина Садовникова и Алексей Адров. Их наградили медалями, дипломами и призами.

Также в рамках соревнований можно было сдать нормативы ГТО по бегу на лыжах для взрослых.

Лыжня России 2017 🙌🏻#ryazan_m5moll_reebok #adidascommunity #лыжняроссии2017🎿⛷ #лыжняроссиирязань

Фото опубликовано Виктория Локтюшова (@victoriasergeevna_)

#лыжняроссиирязань

Фото опубликовано Олег Кутехов (@atos610)

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
16:20, 11 февраля 2017
Около 20 тысяч рязанцев приняли участие в «Лыжне России-2017»
22:05, 10 февраля 2017
Появилось видео победного боя рязанца Савилова в Волгограде
18:53, 10 февраля 2017
В выходные рязанские волейболистки примут аутсайдера
14:44, 9 февраля 2017
«Шкода-Рязань» одержала четвертую сухую победу в сезоне. Фоторепортаж
14:40, 9 февраля 2017
Олимпийский комитет России оснастит четыре спортклуба в Рязани и райцентрах
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
14:24, 30 января 2017 34 100
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 23 820
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
11:08, 31 января 2017 17 260
В аварии в Приокском погиб трехлетний ребенок 12
13:56, 29 января 2017 15 660
Индийскую «девочку-змею» выгнали из школы из-за внешности. Фото
16:59, 2 февраля 2017 14 626
Британская газета рассказала о 89-летнем хирурге рязанской больницы 13
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований