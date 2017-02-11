Около 20 тысяч рязанцев приняли участие в «Лыжне России-2017». Об этом сообщила
Всероссийская массовая гонка прошла в субботу, 11 февраля. В основном этапе соревнований на биатлонной трассе у Варских участвовало более пяти тысяч человек — руководители областных министерств и силовых структур, студенты, школьники, профессиональные спортсмены и любители.
Этот этап открыла зампред правительства Рязанской области Елена Буняшина. «На старт сегодня вышли жители 74 регионов страны. Только в Рязанской области „Лыжню России“ поддержали более 20 тысяч профессионалов и любителей лыжного спорта. Приятно видеть, что на этот большой спортивный праздник приехали люди целыми семьями и трудовыми коллективами. Уверена, что в этих соревнованиях проигравших не будет. Каждый получит в награду хорошее настроение, новый заряд бодрости и энергии и много положительных эмоций», — сказала Буняшина.
Кроме того, массовая гонка прошла в 20-и районах и городах региона.
По итогам соревнований на дистанции десять километров первое место заняли рязанцы Людмила Цыпулина и Сергей Андреев. На дистанции пять километров победили Полина Садовникова и Алексей Адров. Их наградили медалями, дипломами и призами.
Также в рамках соревнований можно было сдать нормативы ГТО по бегу на лыжах для взрослых.