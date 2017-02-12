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8:30, 12 февраля 2017 263

БК «Рязань» выиграл в Ижевске и ушел с последнего места

БК «Рязань» выиграл в Ижевске и ушел с последнего места

БК «Рязань» одержал четвертую с учетом аннулированного матча с «Урарту» победу в сезоне. В субботу, 11 февраля, «Зубры» в Ижевске переиграли «Купол-Родники» 72:70, сообщила клубная пресс-служба.

В первой половине гости пару раз пытались уйти в отрыв, но ближе к ее концу уступали десять очков. Третий период команда начала с рывка 7:0, а позже повторила его. Исход встречи решился на последней минуте. При счете 69:70 за 17 секунд до сирены Евгений Карпеко попал из-под кольца, Даниил Аксенов позже реализовал штрафной и умышленно промазал второй.

Лучшим снайпером рязанцев стал Михаил Карпачев с 16 очками. По 14 набрали Иван Русецкий и Карпеко, сделавший также 14 подборов — второй дабл-дабл в сезоне. 13 очков у Аксенова, 10 — у новичка Владислава Старателева.

«Сегодня мы наконец смогли сыграть в командный баскетбол, — заявил главный тренер „Зубров“ Денис Тимаков. — Эта победа должна нам дать уверенности. После такого количества поражений нам необходима была подобная встряска как воздух». Его слова приводит пресс-служба «Купола-Родников».

Рязанская команда поднялась на предпоследнее 11-е место. Следующий матч она проведет 23 февраля дома против московской МБА.

Фото БК «Купол-Родники»

© RZN.info

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