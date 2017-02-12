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9:04, 12 февраля 2017 144

В ХК «Рязань» вернулся Кирилл Маслов

В ХК «Рязань» вернулся Кирилл Маслов

В ХК «Рязань» вернулся Кирилл Маслов. 22-летний защитник уже присоединился к команде и примет участие в турне по Казахстану и Сибири, сообщила клубная пресс-служба в субботу, 11 февраля.

Хоккеист уже защищал цвета рязанцев, сыграв за два предыдущих сезона 22 матча и забросив 3 шайбы. В ноябре 2015 года владевший правами на Маслова «Локомотив» обменял его в «Амур», где защитник из-за травм провел только две встречи за полтора года. Недавно он вернулся в Ярославль, и «железнодорожники» командировали его в ВХЛ.

За рязанскую команду выступает старший брат Маслова — нападающий Артем.

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