В ХК «Рязань» вернулся Кирилл Маслов. 22-летний защитник уже присоединился к команде и примет участие в турне по Казахстану и Сибири, сообщила клубная пресс-служба в субботу, 11 февраля.
Хоккеист уже защищал цвета рязанцев, сыграв за два предыдущих сезона 22 матча и забросив 3 шайбы. В ноябре 2015 года владевший правами на Маслова «Локомотив» обменял его в «Амур», где защитник из-за травм провел только две встречи за полтора года. Недавно он вернулся в Ярославль, и «железнодорожники» командировали его в ВХЛ.
За рязанскую команду выступает старший брат Маслова — нападающий Артем.