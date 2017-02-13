Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:58, 13 февраля 2017 218

БК «Рязань» может переехать в Рыбное

БК «Рязань» может переехать в Рыбное

БК «Рязань» может сменить домашнюю площадку. Об этом сообщил директор «зубров» Алексей Архипов в интервью клубной пресс-службе.

По его словам, спорткомплекс Дворца детского творчества по нескольким параметрам не отвечает международным стандартам. Зал входит в официальный реестр Минспорта РФ и БК «Рязань» имеет право играть там, но в ближайшее время в Российской федерации баскетбола «вновь» поднимут этот вопрос, рассказал Архипов.

«Я не исключаю, что со временем возможны какие-то ограничения, а то и запреты. Так что в уме мы держим возможности организации тренировочного процесса и проведения домашних матчей в ФОК „Звезда“ города Рыбное», — отметил директор рязанского клуба. Но этот сезон, добавил он, «зубры» точно завершат в Рязани.

Фото БК «Рязань»

© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
10:58, 13 февраля 2017
БК «Рязань» может переехать в Рыбное
10:30, 13 февраля 2017
Рязанский дзюдоист получил серьезную травму в Париже. Видео
9:28, 13 февраля 2017
Рязанские волейболистки дома поделили очки с аутсайдером
9:04, 13 февраля 2017
«Элекс-Фаворит» не справился еще с одним лидером. Видео
18:03, 12 февраля 2017
Рязанский штангист-супертяж стал призером Кубка России
Все новости
Новости
Архив
Wiki
Форум
Популярное
Комментируемое
Новое
14:24, 30 января 2017 36 478
Сотрудница Рязанского приборного завода выиграла конкурс красоты. Фото
16:09, 1 февраля 2017 24 111
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
8:21, 12 февраля 2017 18 398
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото
11:08, 31 января 2017 17 595
В аварии в Приокском погиб трехлетний ребенок 12
8:31, 9 февраля 2017 15 611
СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований