БК «Рязань» может переехать в Рыбное

БК «Рязань» может сменить домашнюю площадку. Об этом сообщил директор «зубров» Алексей Архипов в интервью клубной пресс-службе.
По его словам, спорткомплекс Дворца детского творчества по нескольким параметрам не отвечает международным стандартам. Зал входит в официальный реестр Минспорта РФ и БК «Рязань» имеет право играть там, но в ближайшее время в Российской федерации баскетбола «вновь» поднимут этот вопрос, рассказал Архипов.
«Я не исключаю, что со временем возможны какие-то ограничения, а то и запреты. Так что в уме мы держим возможности организации тренировочного процесса и проведения домашних матчей в ФОК „Звезда“ города Рыбное», — отметил директор рязанского клуба. Но этот сезон, добавил он, «зубры» точно завершат в Рязани.
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