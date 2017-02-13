«Элекс-Фаворит» во второй раз подряд пропустил восемь мячей. Видео

«Элекс-Фаворит» во второй раз
Гендиректор клуба Виталий Громов заявил, что счет не отражает характера игры.
«По ходу матча создали множество моментов, должны были выигрывать, но не забивали, — подчеркнул он. — Конечно, огромная заслуга в этом голкипера хозяев Игоря Трушкина. На мой взгляд, это лучший на данный момент вратарь Высшей лиги, что он и доказал в матче с нами. Но надо забивать самим».
В частности, на последней минуте первого тайма при счете 3:2 в пользу хозяев Трушкин спас «Политех» от гола, причем отбил мяч на ногу партнеру, который убежал в контратаку и забил. Вместо равного счета рязанская команда получила «-2». Два мяча после перерыва она пропустила в пустые ворота, когда в попытке отыграться выпустила пятого полевого футболиста.
«Фавориты» сохранили шестое место. Следующий матч они проведут 18 февраля дома с лидирующим «Спартаком» из Москвы.
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