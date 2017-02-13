ХК «Рязань» отдал концовку в Караганде. Видео

ХК «Рязань» начал последнее в регулярном чемпионате турне с поражения в Караганде. В понедельник, 13 февраля, хоккеисты уступили идущей третьей «Сарыарке» 1:3.
До 58-й минуты счет был равным: на гол хозяев в середине первого периода ответил Кирилл Старцев в начале третьего. В концовке казахстанская команда забила дважды за 42 секунды и вырвала победу.
«В первом периоде мы слишком уважительно относились к сопернику. Второй уже получше получился, в третьем терпели, сравняли счет, но, к сожалению, вмешались потусторонние силы, к которым пока не можем найти противоядие. Но моменты свои надо реализовывать», — отметил главный тренер Алексей Алексеев.
Рязанская команда опустилась на 14-е место. Следующий матч она проведет 15 февраля в Усть-Каменогорске против лидирующего «Торпедо».
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