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21:37, 13 февраля 2017 105

ХК «Рязань» отдал концовку в Караганде. Видео

ХК «Рязань» отдал концовку в Караганде. Видео

ХК «Рязань» начал последнее в регулярном чемпионате турне с поражения в Караганде. В понедельник, 13 февраля, хоккеисты уступили идущей третьей «Сарыарке» 1:3.

До 58-й минуты счет был равным: на гол хозяев в середине первого периода ответил Кирилл Старцев в начале третьего. В концовке казахстанская команда забила дважды за 42 секунды и вырвала победу.

«В первом периоде мы слишком уважительно относились к сопернику. Второй уже получше получился, в третьем терпели, сравняли счет, но, к сожалению, вмешались потусторонние силы, к которым пока не можем найти противоядие. Но моменты свои надо реализовывать», — отметил главный тренер Алексей Алексеев.

Рязанская команда опустилась на 14-е место. Следующий матч она проведет 15 февраля в Усть-Каменогорске против лидирующего «Торпедо».

Видео ХК «Сарыарка»

© RZN.info

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