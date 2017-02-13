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9:28, 13 февраля 2017 150

Рязанские волейболистки дома поделили очки с аутсайдером

Рязанские волейболистки дома поделили очки с аутсайдером

ВК «Рязань» дома обменялся победами с «Брянском». Результаты тура опубликовала национальная федерация.

В субботу, 11 февраля, команда уверенно разобралась с соперницами в трех партиях — 25:22, 25:21, 25:19. В повторной встрече в воскресенье волейболистки уступили в четырех партиях — 17:25, 25:20, 17:25, 20:25. Всего рязанские девушки проиграли главному аутсайдеру группы три матча их четырех.

Команда осталась на предпоследнем пятом месте. Следующие игры рязанки проведут 4 и 5 марта дома против лидирующей «Тулицы».

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