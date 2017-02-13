Рязанский дзюдоист получил серьезную травму в Париже. Видео

Рязанский дзюдоист Уали Куржев получил травму шеи на турнире престижной серии «Большой шлем» в Париже. Он выступал в категории до 73 кг в субботу, 11 февраля.
Судя по фиксирующему пластырю, у борца уже были проблемы с шеей. Он усугубил их в своем первом поединке с белорусом Вадимом Шокой. Во время пауз рязанец регулярно хватался за шею или затылок. В таком состоянии он смог выиграть схватку, проведя бросок на оценку «ваза-ари» и не позволив сопернику совершить результативных действий. Но на следующий поединок Куржев уже не вышел.
По данным RZN.info, обследование, которое установит тяжесть травмы, проведут по возвращении российской команды домой.
В Париже выступал еще один рязанец Андрей Волков. В воскресенье он разделил седьмое место в супертяжелой категории (свыше 100 кг). Дзюдоист одержал чистые победы над соперниками из Франции и Южной Кореи, но затем уступил бразильцу и грузину.
Фото