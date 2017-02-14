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18:07, 14 февраля 2017 243

БК «Рязань» получил задачу занять пятое место

БК «Рязань» получил задачу занять пятое место

БК «Рязань» будет бороться за место в верхней части итоговой таблицы сезона. Об этом заявил директор «зубров» Алексей Архипов в интервью клубной пресс-службе. «Турнирных задач с БК „Рязань“ никто не снимает. Может быть, кому-то при нынешнем турнирном положении команды мои слова покажутся смешными, но перед БК „Рязань“ стоит цель занять по итогам сезона пятое место», — сказал он.

По словам Архипова, поставить такую задачу позволяет регламент текущего чемпионата. По итогам «регулярки» в плей-офф выйдут восемь команд из 12. Победители четвертьфиналов продолжат борьбу за медали, а неудачники разыграют с оставшимися четырьмя клубами 5-12-ю строчки.

«Я по жизни являюсь максималистом, регламент дает БК „Рязань“ шанс, поэтому перед командой на оставшуюся часть турнирной дистанции поставлены максимальные задачи», — заметил директор.

«Зубры» занимают предпоследнее 11-е место и в лучшем случае закончат «регулярку» девятыми.

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