В рязанской НХЛ определился еще один участник плей-офф. Обзор тура

В рязанской НХЛ определился девятый участник плей-офф. Путевку в следующий этап досрочно завоевало «Здоровье», сообщили организаторы. В 13-м туре команда переиграла «Сокол» 4:0.
Лидирующий «Восход СУ-2» с трудом переиграл «Державу» 3:2. Одного из лучших игроков турнира Эдуарда Султанаева удалили до конца встречи, а решающую шайбу касимовцы забросили только в концовке. Хет-трик Сергея Прудникова обеспечил «Автоимпорту» победу над «Энергией» 5:1. «Империя» не оставила шансов «Рыбному» 9:1.
На четвертую строчку вышло «Динамо», одолевшее «Дядьково» 3:2. Поровну очков с ним у «Державы» и «Шкоды-Рязань», взявшей верх над «ВДВ-Рязань»
14-й тур стартовал в понедельник, 13 февраля, матчем «Шкоды-Рязань» и «Здоровья». Во вторник «Витязь» и «ВДВ-Рязань» поборются за досрочный выход в плей-офф. Начало встречи на тренировочной арене ДС «Олимпийский» — в 22:15. Расписание остальных игр тура выглядит так:
- 15 февраля. «Динамо» — «Держава» (главная, 19:00);
- 15 февраля. «Автоимпорт» — «Дядьково» (тренировочная, 21:00);
- 17 февраля. «Сокол» — «Энергия» (главная, 22:15);
- 18 февраля. «Восход СУ-2» — «Рыбное» (Сасово, 19:00);
- 18 февраля. «Империя» — «Сасово» (главная, 22:45);
- 19 февраля. «Сталькомплект» — «Лесной» (главная, 22:30).
Фото предоставлены организаторами