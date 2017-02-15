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17:51, 15 февраля 2017 331

«Элекс-Фаворит» начал продавать билеты на матч со «Спартаком» по обычной цене

«Элекс-Фаворит» начал продавать билеты на матч со «Спартаком» по обычной цене

В Рязани начали продавать билеты на матч «Элекса-Фаворита» с московским «Спартаком», сообщила клубная пресс-служба в среду, 15 февраля. Стоимость не отличается от других игр — 100 рублей. Купить билеты можно на «Арене-Атрон», где 18 февраля и пройдет сама встреча. Начало в 15 часов.

Ожидается приезд большой группы столичных болельщиков, так что рязанцам лучше приобрести билеты заранее, отметили в клубе.

«Спартак» лидирует в Высшей лиге, рязанская команда идет шестой. В первом круге она на выезде уступила 3:7 при «в общем-то равной игре», по выражению пресс-службы.

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