«Элекс-Фаворит» начал продавать билеты на матч со «Спартаком» по обычной цене

В Рязани начали продавать билеты на матч «Элекса-Фаворита» с московским «Спартаком», сообщила клубная пресс-служба в среду, 15 февраля. Стоимость не отличается от других игр — 100 рублей. Купить билеты можно на «Арене-Атрон», где 18 февраля и пройдет сама встреча. Начало в 15 часов.
Ожидается приезд большой группы столичных болельщиков, так что рязанцам лучше приобрести билеты заранее, отметили в клубе.
«Спартак» лидирует в Высшей лиге, рязанская команда идет шестой. В первом круге она на выезде уступила 3:7 при «в общем-то равной игре», по выражению пресс-службы.