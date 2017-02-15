Сасовские и скопинские сотрудники «Рязаньэнерго» вновь победили в волейбольных турнирах

Молодые сотрудники производственного отделения (ПО) «Сасовские электрические сети» филиала «Рязаньэнерго» вновь победили в первенстве Сасова по волейболу среди предприятий и организаций. Соперниками энергетиков были: «ДЮСШ», «Ветераны», «ДРСУ», «Планета спорта» и «Локомотив».
В это же время их коллеги из ПО «Скопинские электрические сети» также взяли волейбольное «золото», но сделали это на V зимней спартакиаде трудящихся в Скопине, в которой принимало участие шесть команд.
«Стоит отметить, что скопинские и сасовские энергетики — самые сильные волейболисты на предприятии. На прошлых корпоративных соревнованиях между ними разразились настоящие спортивные баталии, и главный кубок в итоге забрали сасовцы. В этом году командам вновь предстоит выйти на площадку и встретиться лицом к лицу на турнире „Рязаньэнерго“ по волейболу», — говорится в сообщении.